Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 15 giugno: 31.885 nuovi casi e 48 morti. Cala il tasso di positività: 16,3%

Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 15 giugno 2022. Sono 31.885 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 39.474. Le vittime sono invece 48, in calo rispetto alle 73 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 195.439 tamponi con il tasso di positività al 16,3%, in calo rispetto al 17,3% di ieri. Sono 189 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.218, ovvero 19 in più di ieri.

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Covid, perché alcuni vaccinati si ammalano gravemente? Colpa... RITORNO IN TV Lilli Gruber e il Covid: «Ho preso la variante più... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 2.876 casi e un morto: l'indice di contagio...

Torna a salire - seppure di solo tre unità - il dato delle persone attualmente positive al Covid in Italia, che sono 603.885, dunque tre in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.736.696 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.553. I dimessi e i guariti sono 16.965.258, con un incremento di 32.758.

Covid nel Lazio: 3.530 nuovi positivi e 6 decessi

«Oggi nel Lazio, su 4.643 tamponi molecolari e 14.168 tamponi antigenici per un totale di 18.711 tamponi, si registrano 3.530 nuovi casi positivi (-1.409); sono 6 i decessi (stabili), 480 i ricoverati (+13), 32 le terapie intensive (+3) e +4.961 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.196». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 771 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 811 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 614 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 245 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 297 i nuovi casi e 4 i decessi. Nelle province si registrano 696 nuovi casi: Asl di Frosinone. Sono 231 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 282 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 85 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 98 i nuovi casi e 1 decesso.