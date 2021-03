Covid Italia, bollettino oggi 17 marzo: 23.059 nuovi casi e 431 morti, picco di ingressi in rianimazione

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 17 marzo 2021. Sono 23.059 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale a 3.281.810. Ieri i casi individuati erano stati 20.396. Sono invece 431 le vittime in un giorno (ieri erano 502) per un totale dall'inizio dell'emergenza di 103.432. Sono 369.084 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri i test erano stati 369.379. Il tasso di positività sale al 6,2%, in aumento di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,5%. Sono 3.317 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 61 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 324 (ieri erano 319), mai così tanti da quanto viene comunicato il dato. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.517 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 419.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, lo studio internazionale: «In Italia la diffusione si... IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 2.665 positivi e 33 morti: l'indice di...

Nuovo decreto: seconde case, fidanzati, funerali: ecco quando si può uscire dalla propria regione (o dal Comune)

SCARICA IL BOLLETTINO IN PDF

Ad oggi ci sono in Italia 539.008 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 2.893. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.639.370 i guariti e dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.716. In isolamento domiciliare ci sono invece 509.174, 2.413 più di ieri. I guariti in totale sono 2.639.370 (+19.716). A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (4.490), la Campania (2.665), il Piemonte (2.374) e il Veneto (2.191).

I dati delle Regioni

Piemonte

Sono 2.374 oggi i nuovi casi di positività al Covid accertati in Piemonte, con l'esito di 26.542 tamponi (13.937 antigenici), il tasso è del 9%, la quota di asintomatici 35.2%. L'incremento del numero di ricoverati ricalca i dati di ieri: in terapia intensiva + 16 (in totale 315), negli altri reparti +112 (totale 3.281). I decessi sono 41 (4 registrati oggi), il dato complessivo da inizio pandemia è di 9.766 vittime. Prosegue l'incremento nel numero di guariti, +1.723. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.798, gli attualmente positivi 31.394. Tutti i dati sono stati diffusi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte.

Campania

Sono 2.665, di cui 632 sintomatici, i nuovi contagi Covid in Campania su 22.392 test processati. Dati stabili rispetto a ieri, così come il tasso di incidenza che risulta dell'11,9% contro l'11,82 di 24 ore fa. Nel bollettino giornaliero dell'Unità di crisi si segnalano 33 vittime (dopo l'impennata di ieri a 65 decessi) e 2.058 guariti. In lieve miglioramento rispetto al giorno prima la situazione ospedaliera: i posti occupati in terapia intensiva sono 161 (-4), quelli di degenza 1.541 (-2).

Lazio

Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+3.291) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 1.728 casi positivi (+231), 20 morti (-12) e +1.723 guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800.

Veneto

Numeri del Covid in forte crescita anche oggi in Veneto: i nuovi contagi sono 2.191 e si impenna il dato delle vittime, 59 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 359.247, quello delle vittime a 10.259. Crescita anche nei normali reparti medici sono 1.600 i letti occupati nelle terapie intensive 207 (+4). Aumenta il numero dei soggetti attualmente positivi, 36.442 (+ 729).

Toscana

Sono 1.275 i positivi in più rispetto a ieri che portano il totale da inizio pandemia a 176.610. I nuovi casi, età media 45 anni, sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. Se il numero dei contagi giornalieri è in aumento rispetto a ieri (era 1.247), cresce anche il numero dei tamponi, in totale 24.938 (contro 23.470) e scende invece il tasso di positività: 5,1% rispetto al 5,3 di eri (è pari invece al 12,3& per le prime diagnosi). Ci sono stati purtroppo altri 21 decessi - 13 uomini e 8 donne con un'età media di 82,7 anni - che fanno salire a 4.991 il numero complessivo.

Marche

Sono 856 i contagi al coronavirus rilevati tra le nuove diagnosi nelle Marche nelle ultime 24ore ma su un numero consistente di tamponi. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato, infatti, che sono stati testati 7.611 tamponi: 4.633 nuove diagnosi (di cui 1.702 nello screening con percorso Antigenico e 2.931 tamponi molecolari) e 2.978 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,5%).

Basilicata

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.384 tamponi molecolari: 136 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 124 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati quattro decessi, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 384.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.867 tamponi molecolari sono stati rilevati 638 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,47%. Sono inoltre 4.037 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 348 casi (8,62%). I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto l'8 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 76 mentre quelli in altri reparti risultano essere 538. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Abruzzo

Sono 304 i casi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. E sono 60.928 dall'inizio dell'emergenza. I nuovi positivi hanno età compresa tra 10 mesi e 94 anni; quelli con età inferiore ai 19 anni sono 73, di cui 20 in provincia dell'Aquila, 14 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Ci sono altri 10 morti, che salgono così a quota 1.934. Le vittime, di età compresa tra 60 e 95 anni, sono uno in provincia di Chieti, 5 in quella di Pescara, uno in provincia dell'Aquila e tre in provincia di Teramo. Quattro decessi sono riferiti ai giorni e comunicati solo oggi dalle Asl.







Puglia

Su 12.471 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 34 decessi e 1.734 casi positivi, con un tasso di positività del 13,9% (ieri 10,3%). I nuovi infetti sono così distribuiti: 570 in provincia di Bari, 136 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 307 in provincia di Foggia, 247 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione. Quattro casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I 34 decessi sono così distribuiti: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Attualmente sono 39.818 i casi positivi.

Emilia Romagna

Si conferma, in Emilia-Romagna, un lieve rallentamento dei contagi, sono 2.026 nelle ultime 24 ore sulla base di 37.456 fra molecolari e antigenici, ma continuano a crescere i ricoveri. In particolare in terapia intensiva dove ci sono 381 posti letti occupati, il nuovo record che ritocca di tre unità quello fatto segnare ieri. E' il numero più alto dall'inizio della pandemia. Si contano anche 52 morti. Le vittime più giovani sono un uomo di 54 anni a Bologna e uno di 58 a Reggio Emilia.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 590.565 persone per un totale di 627.062 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 41.925 (+216 rispetto a ieri), quelle negative 548.640. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare +1 terapie intensive, +150 guariti/dimessi e 6 morti.

Valle d'Aosta

Sono 49 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 8414. È quanto emerge dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 369, + 24 rispetto a ieri, di cui 15 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 352 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7626, + 24 rispetto a ieri. Il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi sono 85.295, + 902, di cui 7.453 processati con test antigienico rapido. Con il decesso registrato oggi in Valle d'Aosta salgono a 419 i decessi da inizio pandemia.

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA