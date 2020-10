Covid Italia, bollettino oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi contagi, 24 morti. Boom di casi in Veneto e Campania

Covid in Italia, ecco la situazione in base al bollettino del 1 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.548, mentre le vittime sono 24 (con il totale che sale a 35.918). Ieri i dati del Ministero della Salute avevano segnalato 1.851 nuovi casi, a fronte di un incremento di circa 30 mila tamponi rispetto a giorno precedente. I morti sono stati 19, in calo rispetto ai 24 del 29 settembre.



Boom di casi in Veneto e record in Campania

Impennata di nuovi casi di Coronavirus in Veneto e in Lombardia: in Veneto sono stati registrati 445 nuovi contagi in un solo giorno (5 le vittime), mentre sono 390 i nuovi casi registrati oggi in Campania: il dato di oggi diffuso dall'unità di crisi regionale è il più alto registrato in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19. In Lombardia, poi, sono 324 i nuovi casi positivi in 24 ore su 24.691 tamponi, con 5 morti.





I dati



Veneto , 445 nuovi casi in 24 ore e 5 vittime

Impennata dei casi di Coronavirus in Veneto, con 445 nuovi contagi in un solo giorno, cifra che porta il totale a 27.896 dall'inizio dell'epidemia. Ci sono anche 5 vittime rispetto a ieri (sono 2.183 i morti complessivi). Lo afferma il bollettino della Regione. Sul numero di nuovi infetti incide - spiega la Regione - incide il focolaio registrato tra i migranti ospiti dell'ex caserma Zanusso a Oderzo (Treviso), mentre altri sono focolai di origine famigliare.

Lombardia, 324 nuovi positivi e 5 morti

Sono 324, dunque, i nuovi casi positivi in Lombardia su 24.691 tamponi effettuati per una percentuale pari all'1,3 per cento. Lo comunica il quotidiano report della Regione, annunciando un leggero aumento dei ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, e un calo dei ricoverati nei reparti covid, dove si trovano 298 degenti, 8 in meno rispetto a ieri. Aumentati i decessi, oggi 5 in più rispetto a ieri, per un totale complessivo di 16.960 così come sono cresciuti i guariti/dimessi, oggi 212 più di ieri.

Campania, 390 positivi in 24 ore

Sono 390 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Campania. Il dato di oggi diffuso dall'unità di crisi regionale è il più alto registrato in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Sono 8.311 i tamponi esaminati oggi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale così a 13.132, mentre sono 604.302 i tamponi complessivamente esaminati. Non si registrano nuovi decessi (il totale resta 463) mentre sono 107 i nuovi guariti, con il totale che sale a 6.273.

