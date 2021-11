Covid Italia, bollettino oggi 28 novembre 2021: 12.932 casi e 47 morti, tasso di positività a 2,5%

Covid Italia, il bollettino di oggi 28 novembre 2021. Sono 12.932 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.877. Sono invece 47 le vittime in un giorno, in calo rispetto a ieri, quando erano state 90. Il totale dei casi di positività dall'inizio dell'emergenza ha superato i cinque milioni (esattamente 5.007.818). Sono 512.592 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24. Ieri erano stati 596.898. Il tasso di positività è al 2,5%, in lieve aumento rispetto al 2,1% di ieri. Sono invece 638 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.964, ovvero 138 in più rispetto a ieri.

I dati delle Regioni

Veneto

Per il quarto giorno consecutivo il Veneto registra un numero di nuovi contagi Covid sopra quota duemila. Nelle ultime 24 ore i casi sono stati 2.082, e si contano anche 6 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti, dall«inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 513.531, quello delle vittime a 11.947. Schizza in alto il numero dei ricoveri. I malati Covid accolti nei reparti medici sono ora 513 (+25), quelli in terapia intensiva 93 (+3).

Lazio

Nel Lazio su 14.883 tamponi molecolari e 26.620 tamponi antigenici per un totale di 41.503 tamponi, si registrano 1.255 nuovi casi positivi (+51), sono 4 i decessi (-2), 716 i ricoverati (+1), 94 le terapie intensive (+5) e +664 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%. i casi a Roma città sono a quota 572.

Campania

Sono 1.147, in Campania, i casi positivi al Covid su 29.578 test esaminati. Resta stabile il tasso di incidenza che ieri era al 3,88% ed oggi è 3,87%. Due i decessi nelle ultime 48 ore ed un deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali restano invariati a 25 i posti letto occupati in terapia intensiva; leggermente in aumento i ricoveri in degenza con 300 posti letto occupati (+ 2 rispetto a ieri)

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 236 i nuovi contagi registrati (su 5.161 tamponi effettuati), +131 guariti e 3 morti (per un totale di 1.495 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +102 attualmente positivi, +100 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 16).

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 129 nuovi casi di Coronavirus (0,66% di 19.468 test). Non si registrano decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 45 in provincia di Bari, 17 in quella di Brindisi, 28 nel Foggiano, 25 nel Leccese, 13 in provincia di Taranto. Sono due i casi riconducibili a residenti fuori regione. Delle 4.023 persone attualmente positive 137 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.

Marche

È abbastanza stabile il numero dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: sono 102, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 24 (+1) ma la percentuale di occupazione dei posti letto arriva al 10%, secondo fonti della Regione. I degenti in semi intensiva sono 25 (-3), quelli in reparti non intensivi 53 (+1), ci sono poi 8 dimessi. Complessivamente la percentuale di occupazione dell'area medica è 8%. Sono 378 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Regione registra poi il decesso di un 90enne di Ancona, affetto da patologie pregresse, che fa salire il totale a 3.149. Sono 12 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 90 gli ospiti di strutture territoriali (Rsa di Campofilone e Galantara). I positivi alla data di oggi sono 5.073, di cui 4.971 in isolamento domiciliare, le persone in quarantena 9.994, i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia 115.040.