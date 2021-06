Covid Italia, bollettino oggi 2 giugno: i nuovi casi in Puglia, Veneto, Toscana, Lazio

Covid Italia, il bollettino di oggi 1 giugno 2021. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 2.483 nuovi contagi e 93 vittime.

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati analizzati 5.957 test dai quali sono emersi 196 casi positivi per una incidenza del 3,3% (stabile rispetto al 3% di ieri). Oggi, inoltre, sono stati registrati 10 decessi (ieri sei). I nuovi casi sono stati rilevati 44 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 49 nella provincia BAT, 38 in provincia di Foggia, 38 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, mentre 18 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I 10 decessi sono distribuiti 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

VENETO - Aumenta l'andamento dei contagi in Veneto, ma contemporaneamente si svuotano le corsie degli ospedali e gli attuali positivi scendono sotto quota 8.000. I dati emergono dall'ultimo report regionale. I nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 175, in crescita rispetto a ieri, e portano il totale a 423.608. I decessi sono 3, con il totale a 11.572. Gli attuali positivi in regione sono 7.752, 385 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 543 pazienti in area non critica (-34) e 71 (-5) nelle terapie intensive.

TOSCANA - Altri 162 nuovi casi (età media 40 anni) e altri quattro decessi (età media 82,8 anni) per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il report della Regione. Il totale dei morti arriva a 6.729 vittime. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente che sale a 241.743 positivi in regione dall'inizio della pandemia mentre i guariti sono stati 652 in un giorno (tutti a tampone negativo) e crescono del triplo in valore di incremento percentuale (+0,3%) raggiungendo quota 227.895 totali (94,3% dei casi totali).

LAZIO - Oggi su oltre 10mila tamponi nel lazio (-1029) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 211 nuovi casi positivi (+16), i decessi sono 4 (-6), i ricoverati sono 838 (-44). I guariti sono 1532, le terapie intensive sono 143 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,9%. I casi a Roma città sono a quota 102.