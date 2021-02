Covid Italia, bollettino oggi 7 febbraio 2021: 11.641 casi e 270 morti, indice di positività al 5,6%

Covid Italia, il bollettino di oggi 7 febbraio 2021. Si registrano oggi 11.641 nuovi casi. Le vittime sono 270, a fronte delle 385 di ieri. Sono 206.789 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 282.407), con un tasso di positività del 5,6% (ieri era stato del 4,7%, quindi 0,9% in più oggi), secondo i dati del ministero della Salute. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid-19 sono 2.107, in calo di 3 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 105. I ricoverati con sintomi sono invece 19.266, in calo di 142 rispetto a ieri.

Le vittime ufficiali salgono a 91.273, mentre i casi totali sono ora 2.636.738. Gli attualmente positivi sono scesi a 427.024, appena 10 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.118.441 (+11.380), mentre in isolamento domiciliare ci sono 405.651 persone, in aumento di 135 unità.

I dati delle Regioni

Campania

Sono 1.741 (di cui 164 casi identificati da test antigenici rapidi) i positivi del giorno in Campania, di cui 1.459 asintomatici e 118 sintomatici, 506 i guariti (in totale 162.770) e 3 i morti (in totale 3.891). Lo fa sapere l'Unità di crisi della Regione Campania. Sono 19.581 (di cui 3.395 antigenici) i tamponi del giorno (in totale 2.545.475 di cui 43.173 antigenici) Quanti ai posti letto su base regionale, sono 105 i pazienti in terapia intensiva (656 i posti disponibili) e 1.500 i ricoverati (3.160 posti ancora disponibili).

Emilia-Romagna

Lieve calo nei ricoveri per Covid-19 ma un aumento dei casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna: sulla base di oltre 16.200 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono emersi 1.382 contagi in regione. Oltre 700 i guariti di oggi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 181 (due in meno rispetto a ieri) e 1.950 quelli negli altri reparti Covid (sei in meno). Altre 25 le vittime da inizio pandemia, per un totale di 9.837. La situazione dei contagi nelle province vede in testa Modena con 249 nuovi casi e Bologna con 244. I vaccinati sono - alle 14 - oltre 256mila, con 115mila immunizzati con due dosi. La campagna prosegue per il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, per poi proseguire con gli ultraottantenni assistiti a domicilio. Alla luce delle nuove forniture di dosi di Moderna e Pfizer-Biontech previste in Emilia-Romagna per questa settimana, anche per i prossimi giorni proseguiranno in via prioritaria i richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle Cra.

Lazio

Oggi su oltre 9 mila tamponi (-1.655) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 22 mila test, si registrano 920 casi positivi (-94), 20 morti (-18) e +3.985 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città scendono a quota 410.

Puglia

Emerge ancora un calo di nuovi casi positivi al covid 19 oggi in Puglia, a fronte di un contestuale calo di test (forse più marcato il primo), dall'esame dei dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Si registra anche un notevole calo di decessi rispetto alla giornata precedente. Su 8.751 test per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 765 casi positivi: 332 in provincia di Bari, 28 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia Bat, 132 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 149 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. Quattro casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i contagi erano stati 926 su 9.830 test. Sono stati registrati 8 decessi: 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano stati 31. In totale i decessi in Puglia dall'inizio della pandemia sono stati 3.399.

Toscana

In Toscana sono 668 i nuovi casi positivi di Covid (658 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico), che portano il totale a 138.618 dall'inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 123.860 (89,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.554 tamponi molecolari e 3.074 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 6.620 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.440, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 758 (6 in più rispetto a ieri), di cui 108 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 17 uomini e 5 donne con un'età media di 78,7 anni.

Piemonte

Con gli 8 decessi comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione, superano quota 9.000 i morti positivi al Coronavirus in Piemonte. Sono 9.002 di cui 4.090 a Torino e provincia, 1.360 ad Alessandria, 1.066 a Cuneo. I nuovi casi di contagio sono 624, con un rapporto del 7,7% rispetto agli 8.068 tamponi diagnostici processati (3.625 antigenici); la quota di asintomatici è pari al 36.4%. Invariato, 140, il numero dei ricoverati in terapia intensiva; negli altri reparti c'è stato un incremento, rispetto a ieri, di 10 pazienti che porta il totale a 2.017. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.148, i guariti +476.

Umbria

Aumentano i ricoverati per coronavirus in Umbria: secondo la dashboard della Regione oggi sono 484, 26 più di ieri, mentre sono 73 (+3) i pazienti in terapia intensiva. I nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno sono 382 (+8,8% su ieri), i guariti 177 (+0.58%), e tre i morti (834 in totale). Sono 3.611 i tamponi e 4.010 i test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività totale del 5%.

Veneto

La settimana in Veneto si chiude con 290 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei malati a 316.836. I decessi in più sono 10, pari ad un totale di 9.281 morti dall'inizio della pandemia. Prosegue invece la discesa dei dati clinici, con 1.642 ricoverati nei reparti non critici. Le terapie intensive calano sotto quota 190, con 189 pazienti Covid.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 221 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,81%. Sono inoltre 893 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 64 casi (7,17%). I decessi registrati sono 13, a cui si aggiunge un decesso pregresso; i ricoveri nelle terapie intensive restano stabili (63) e calano quelli in altri reparti (521). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Sardegna

Salgono a 39.527 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 154 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 600.974 tamponi, per un incremento complessivo di 1.891 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre decessi (1.019 in tutto). Sono invece 382 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-12), mentre sono 34 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.269. I guariti sono complessivamente 23.590 (+114), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 233. Sul territorio, dei 39.527 casi positivi complessivamente accertati, 9.140 (+49) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.344 (+8) nel Sud Sardegna, 3.349 (+34) a Oristano, 7.907 (+37) a Nuoro, 12.787 (+26) a Sassari.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 507.606 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 537.077 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.191 (+127 rispetto a ieri), quelle negative 473.415. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -16 ricoverati, -1 terapie intensive, +459 guariti/dimessi e altri 7 decessi.

