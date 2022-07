Bollettino Covid di giovedì 7 luglio: 107.240 casi e 94 morti, oltre 300 ricoverati in più in un giorno

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 7 luglio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 107.240 su 378.250 tamponi (ieri erano stati 107.786 su 380.035 tamponi), per un tasso di positività del 28,3%. I morti di oggi sono 94 (ieri erano stati 72).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 19.157.174 (+107.240) di cui 17.789.613 dimessi e guariti (+55.629) e 168.864 morti (+94). Gli attualmente positivi sono 1.198.697 (+52.663) di cui 1.189.802 in isolamento domiciliare (+52.313), 8.552 ricoverati con sintomi (+332) e 343 malati in terapia intensiva (+18 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 53 (ieri erano stati 43).