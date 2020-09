Covid Italia, il bollettino del 9 settembre: crescono ancora morti (14) e contagi (1.434)

Covid Italia, il bollettino di oggi 9 settembre 2020. È di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte coronavirus, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I numeri sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrate 10 vittime e 1.370 positivi in più. In leggero aumento i tamponi: quasi 96mila contro 92mila. Nel complesso gli attualmente positivi sono 34.734 (+945), di cui 150 nelle terapie intensive (+7), 1.778 ricoverati con sintomi (+18) e 32.806 isolati a casa.

Nuovo aumento dei pazienti Covid in terapia intensiva: sono 150, 7 in più nelle ultime 24 ore. In crescita anche il numero dei ricoverati con sintomi (1.778, +18), quello delle persone in isolamento domiciliare (32.806, quasi mille in più) e degli attualmente positivi (34.734, anche in questo caso quasi mille in più). In Lombardia (+218) e Campania (+203) il maggior aumento di positivi di oggi. Solo la Valle d'Aosta non ha fatto registrare nuovi contagi. Sono i dati del ministero della Salute.



I dati delle Regioni



Lombardia

#LNews Aumentano guariti e dimessi (+112). A fronte di 21.368 tamponi effettuati sono 218 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,02% 👉🏻 https://t.co/WmTEOR2MFc#dati #covid pic.twitter.com/EpVNFbAlVY — Regione Lombardia (@RegLombardia) September 9, 2020

In Lombardia sono 218, di cui 39 "debolmente positivi" e 4 a seguito di test sierologico, i nuovi casi positivi al coronavirus a fronte di 21.368 tamponi effettuati. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino sull'andamento della pandemia precisando che il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,02 per cento. Da ieri sono tre i nuovi decessi registrati. Restano invariati a 27 i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali lombardi mentre crescono di quattro unità, portando il totale a 252, i pazienti ricoverati non in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i guariti/dimessi sono complessivamente 77.088 (+112 da ieri), di cui 1.333 dimessi e 75.755 guariti.

CampaniaSono 203 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 7.154 tamponi. Dei 203 nuovi casi, 43 sono legati a rientri dalla Sardegna (14) e dall'estero (29) mentre sono 17 i contatti stretti di precedenti casi di rientro. Il totale dei casi positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 8.580, mentre sono 474.285 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che è stato registrato un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale dei deceduti dall'inizio dell'emergenza in Campania è 449. Sono 23 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale così a 4.537, di cui 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.



Piemonte

È salito a 33.447, in Piemonte, il numero di persone finora risultate positive al Covid-19. Sono 112 in più di ieri (di cui 77 asintomatici; quelli importati sono 42). Questo il dato comunicato oggi dalla Regione: 4219 contagiati ad Alessandria, 1925 Asti, 1089 Biella, 3199 Cuneo, 3089 Novara, 16.654 Torino, 1590 Vercelli, 1199 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 196 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (uguale a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 100 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1755. I tamponi diagnostici finora processati sono 623.285, di cui 349.803 risultati negativi.

Emilia RomagnaSono 110 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 64 asintomatici, individuati con oltre 10mila tamponi: 53 erano già in isolamento, 40 derivanti da focolai noti, 11 derivati da rientri all'estero, 21 da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 42 anni. Il maggior numero si registra a Ravenna (30), Bologna (21) e a Forlì (11). I casi attivi sono 3.554 (+22), le persone in isolamento sono 3.398 (+12), il 95%, i pazienti in terapia intensiva restano 16, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 140 (+10). Due i morti: una donna di 95 anni della provincia di Piacenza e un uomo di 87 della provincia di Modena. I guariti sono 24.942 (+85).

VenetoIl Veneto registra oggi 91 nuovi contagi da coronavirus, e tre vittime rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino di giornata della Regione. Il conteggio complessivo dei positivi sale a 24-209 dall'inizio dell'epidemia, mentre raggiunge quota 2.135 il numero dei morti (tra ospedali e case di riposo) . Gli infetti dall'inizio dell'epidemia toccano quota 24.118. Scende di poco il dato dei ricoverati con Covid nei normali reparti ospedalieri, 142 (-6), mentre cresce a 18 (+1) quello dei pazienti in terapia intensiva. Con i nuovi focolai e il conseguente screening dei contatti, sale nettamente il numero dei soggetti in isolamento: 7.876, 732 più di ieri.

ToscanaIn Toscana sono 12.646 i casi di positività al Coronavirus, 88 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening) quando sono stati registrati 59 nuovi positivi. Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna, con un'età media di 86 anni e mezzo, nei territori di Massa Carrara e a Livorno. Salgono così a 1.147 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. L'età media degli 88 casi odierni è di 39 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 31% tra 26 e 40 anni, il 36% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 69% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico. Delle 88 positività odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna).

Un caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni, di cui 1 riferibile a cittadino residente fuori regione. Il 44% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,3% e salgono a 9.358. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 601.979, 7.137 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.141. I ricoverati sono 80 (+3), di cui 11 in terapia intensiva (+2). A livello di territori si registrano 14 casi in più rispetto a ieri a Firenze, 16 a Prato, 1 a Pistoia, 13 a Massa, 1 a Lucca, 12 a Pisa, 6 a Livorno, 19 ad Arezzo, 4 a Siena, e 1 a Grosseto. Sono 533 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (+1). Complessivamente, 2.061 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono privi (+65). Sono 4.064 (+4) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con contagiati.

PugliaSono in diminuzione rispetto a ieri i nuovi casi positivi al Covid-19 in Puglia, pur mantenendosi a un livello alto il numero dei test per la rilevazione dell'infezione. Sono stati registrati in tutto 99 contagi su 3611 tamponi effettuati. Ieri erano stati 143 i nuovi casi su 3590 tamponi. Oggi non ci sono stati decessi registrati dal bollettino, anche se la Asl di Taranto nel primo pomeriggio ha reso noto la morte di un paziente di 93 anni ricoverato nell'ospedale Moscati e già ospite della Residenza socio sanitaria assistenziale 'Villa Genusia' di Ginosa.

Nei dati epidemiologici resi noti dalla Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, vengono indicate anche le province dove sono stati registrati i positivi: 64 in provincia di Bari, 11 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 fuori regione. Ieri c'erano stati tre decessi. In tutto i morti finora in Puglia sono stati 567. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 335.530 test. Sono 4.158 i pazienti guariti (+4 rispetto a ieri) e 1.414 i casi attualmente positivi (+93), dei quali 178 sono ricoverati in ospedale (+8) e 1236 a domicilio.

Del totale degli attualmente positivi, lo 0,4% si trova in terapia intensiva e il 12,2% negli altri reparti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 6.139, così suddivisi: 2.273 nella provincia di Bari; 498 nella provincia di Bat; 726 nella provincia di Brindisi; 1.463 nella provincia di Foggia; 709 nella provincia di Lecce; 418 nella provincia di Taranto; 51 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota (2 casi sono stati eliminati dal database). I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Friuli Venezia GiuliaSono 54 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Il dato risulta in aumento rispetto ai 12 nuovi positivi registrati ieri e agli 11 riscontrati lunedì; sabato erano stati 49. Secondo il report della Regione, le persone attualmente positive al covid 19 in Fvg sono 519 (38 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus in regione sono 4.000: 1.509 a Trieste, 1.278 a Udine, 885 a Pordenone e 315 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti - riferisce la Regione - ammontano a 3.132, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 491. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

BasilicataSono 14 i nuovi casi di contagio di Covid19, di cui sei lucani, rilevati in Basilicata su un totale di 667 tamponi eseguiti in un giorno. I casi riguardano sei stranieri (tre ospiti di strutture di accoglienza per migranti e tre lavoratori stagionali del centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio), due pugliesi in isolamento nei loro Comuni (non conteggiati nel totale dei casi attuali) e cittadini residenti a Potenza, Ferrandina, Lauria, Barile, San Severino Lucano, Matera (quest'ultimo domiciliato a Policoro).

In tutto sono 5 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza mentre all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera tre pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive e un pugliese in quello di terapia intensiva. Guarita una badante moldava in isolamento domiciliare in provincia di Matera. Nel complesso i casi attuali in Basilicata sono 121 (+11) per i quali la task force fa una distinzione in base alla residenza.

Nel bollettino regionale, in cui si conteggiano solo i casi dei residenti lucani con tampone registrato in Basilicata, sono 70 (+6) gli attuali positivi mentre sono 28 le persone decedute, con tasso di letalità in Basilicata al 5%, e sono 378 i guariti. Conteggiati a parte altri due lucani (uno in isolamento nel Lazio con tampone eseguito in Basilicata; l'altro in isolamento in Basilicata con positività diagnosticata in Puglia). Ai casi lucani vanno aggiunti 30 migranti ospitati nei centri di accoglienza e qui in isolamento; tre lavoratori stagionali in quarantena a Palazzo San Gervasio; altri 7 stranieri domiciliati o residenti in Basilicata e in isolamento domiciliare; 8 residenti in altre regioni (1 Umbria, 1 Lazio, 1 Emilia Romagna, 5 Toscana) in isolamento in Basilicata; il paziente ricoverato a Matera. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 61.310 tamponi, di cui 60.690 risultati negativi.

UmbriaImpennata di nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 33 (contro i sette di ieri), 1.968 totali. Dai 1.830 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (170.159 dall'inizio della pandemia) emergono però anche 31 nuovi guariti, 1.509 complessivi, che fanno salire da 376 a 378 gli attualmente positivi. Registrati due nuovi ricoverati, ora 19, due dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Sempre 81 le vittime per il Covid. Il quadro emerge dal sito della Regione dedicato all'emergenza coronavirus.

MarcheSono 19 i nuovi casi di contagio al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24ore nel percorso nuove diagnosi con 828 tamponi analizzati. In tutto i test sono stati 1.503 comprendenti 675 tamponi del percorso guariti. I casi, fa sapere il Gores, comprendono due rientri dall'estero (Albania, Grecia), uno dalla Sardegna; sei dei soggetti sono sintomatici, due casi rilevati con screening nel percorso sanitario, un caso registrato con screening in ambiente di lavoro, cinque contatti stretti di casi positivi e due casi in fase di verifica. Quanto alla distribuzione provinciale, cinque riguardano persone residenti in provincia di Pesaro Urbino, cinque in provincia di Ascoli Piceno, quattro in provincia di Fermo, due nel Maceratese, due in provincia di Ancona e uno fuori regione.

Calabria«In Calabria ad oggi sono stati effettuati 167.110 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.667 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 165.443». Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che fa registrare 362 casi attivi. «Territorialmente - prosegue - i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 10 in reparto; 2 in terapia intensiva; 77 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 186 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione)».

Subito dopo il bollettino evidenzia: «I ricoverati del setting "Fuori regione" (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono dodici, di questi tre sono "non residenti", mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting "fuori regione". A Cosenza, inoltre, si registrano 17 casi: nove sono riconducibili al focolaio di Buonvicino, 7 sono riconducibili al "focolaio Jonio" è uno è riconducibile ad un centro di accoglienza. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi».

Dall'ultima rilevazione, conclude il bollettino, «le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.230. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale».

