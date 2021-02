Covid Italia, bollettino oggi 20 febbraio 2021: 14.931 nuovi casi e 251 morti, tasso di positività al 4,8%

Covid Italia, il bollettino di oggi 20 febbraio 2021. Sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 15.479. Le vittime sono invece 251, ieri erano state 353. Sono stati 306.078 i test (molecolari e antigenici), ieri erano stati 297.128. Il tasso di positività è del 4,8%, ieri era stato del 5,2% (quindi c'è un calo dello 0,4% in 24 ore). Sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il Covid-19, con un aumento di 4 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 137. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.725 persone, in calo di 106 unità rispetto a ieri.

Tornano a salire i malati di Covid-19 in Italia, gli attualmente positivi delle tabelle del ministero della Salute: in 24 ore sono aumentati di 2.175 unità, portando il totale a 384.623. In aumento anche le persone in isolamento domiciliare: sono 364.835 (+2.277). I dimessi e guariti sono invece 2.315.687 (+12.488 rispetto a ieri). I casi totali da inizio epidemia in Italia sono ora 2.795.796, i morti 95.486.

I dati delle Regioni

Lombardia

In Lombardia, secondo il quotidiano bollettino diffuso dalla Regione, sono 3.019 i nuovi positivi a fronte di 32.132 tamponi effettuati . In crescita il numero dei ricoverati nelle terapie intensive che sono 382, 9 in più di ieri, mentre calano nei reparti covid dove oggi si trovano 3722 pazienti, 11 meno di ieri. I decessi registrati oggi sono 37, mentre crescono di 1.406 unità i guariti/dimessi.

Emilia-Romagna

Resta alto l'aumento giornaliero di nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, ma diminuiscono i ricoveri. I nuovi contagiati sono 1.724, di cui 692 asintomatici, rilevati con 31.943 tamponi. La provincia con il numero più elevato è Bologna, 517 nuovi casi, seguita da Modena (261). L'età media è 40,8 anni. I guariti sono 1.489 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 35.133 (+212), di cui il 94,1% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 176 (-7), 1.899 quelli negli altri reparti Covid (-1). Si registrano inoltre 23 nuovi morti, tra cui a Ferrara un uomo di 48 anni e a Ravenna una donna di 45. La campagna vaccinale prosegue e alle 15 risultano somministrate 320.555 dosi, di cui 3.660 oggi; sul totale, 130.104 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Veneto

Brusco ritorno ad un alto numero di contagi giornalieri in Veneto, che registra 1.244 casi di positività al Covid in 24 ore. Era da diverse settimane che non accadeva. Il report della Regione segnala anche 18 vittime in più rispetto a ieri, a conferma di un trend dei decessi che continua ad abbassarsi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 325.789, quello dei morti a 9.701. Scende anche il dato dei ricoveri ospedalieri: nei normali reparti medici si trovano oggi 1.211 malati Covid (-30); resta stabile infine il numero dei pazienti in terapia intensiva, 133.

Covid Veneto, il bollettino di oggi 20 febbraio 2021: nuovo balzo dei contagi (+1.244), mai così tanti dal 27 gennaio

Lazio

Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+202) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 921 casi positivi (-69), 32 morti (-6) e +1.051 guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%. I casi a Roma città scendono sotto quota 400.

Covid Lazio, bollettino oggi 20 febbraio: 921 nuovi casi (-69) e 32 morti (-6). Roma sotto quota 400

Tosca na

In Toscana sono 953 i nuovi casi positivi di Covid (929 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il numero complessivo a 147.853 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 129.585 (87,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.471 tamponi molecolari e 8.101 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,4% è risultato positivo. Sono invece 11.448 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 13.737, +4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 893 (21 in più rispetto a ieri), di cui 147 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 7 uomini e 8 donne con un'età media di 83,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Puglia

È ancora in leggero aumento il numero di nuovi casi positivi al covid-19 oggi in Puglia a fronte di un aumento importante dei test. I decessi calano rispetto a ieri ma vanno sopra quota 20 mentre i guariti crescono, anche se in modo più contenuto al contrario di quanto avvenuto negli ultimi giorni. Su 9.880 tamponi effettuati per rilevare l'infezione da coronavirus si registrano 905 casi positivi: 368 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia Bat, 118 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 177 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i nuovi casi erano 874 su 9.141 tamponi. Sono stati registrati 23 decessi: 5 in provincia di Bari, 8 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i morti erano 27. Da quando è cominciata la pandemia sono 3.759 i morti in Puglia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.487.903 test.

Sono 102.858 complessivamente i pazienti guariti. Ieri erano 101.730 (+1.128). Calano a 33.084 i casi attualmente positivi rispetto ai 33.330 di ieri (-246). I pazienti ricoverati sono 1.415, ieri erano 1.424 (-9). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 139.701, così suddivisi: 53.048 nella provincia di Bari; 15.021 nella provincia di Bat; 10.322 nella provincia di Brindisi; 28.537 nella provincia di Foggia; 11.829 nella provincia di Lecce; 20.212 nella provincia di Taranto; 579 attribuiti a residenti fuori regione; 153 di residenza non nota.

Piemonte

Sono 765 i casi di positività al Covid riportati oggi in Piemonte dall'Unità di crisi regionale dopo l'esito di 20.595 tamponi (14.138 antigenici). Il rapporto positivi/tamponi è pari al 3,7%, la quota di asintomatici 33.1. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 130; negli altri reparti i pazienti sono 8 in più, in totale 1.857. Dodici i decessi, nessuno relativo a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.608, i guariti +582.

Sicilia

Sono 474 i casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su un totale di 23.307 tamponi effettuati. Nell'isola nelle ultime 24 ore sono invece 18 i morti e 2.119 i pazienti dimessi o guariti. In totale, in Sicilia, ci sono 29.906 positivi, 1.663 in meno rispetto a ieri, e di questi 862 sono ricoverati in regime ordinario, 145 in Terapia intensiva e 28.899 si trovano in isolamento domiciliare.

