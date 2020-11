Covid, altri 4 morti e 146 nuovi casi in provincia di Latina

«Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 146 nuovi casi positivi». Lo ha appena comunicato la Asl di Latina nel quotidiano bollettino per l'emergenza coronavirus arrivato al 241esimo giorno si pubboicazione. I nuovi casi sono «distribuiti nei Comuni di Aprilia (28), di Bassiano (1), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (11), di Cori (2), di Fondi (6), di Formia (1), di Gaeta (7), di Itri (1), di Latina (34), di Lenola (1), di Minturno (2), di Monte San Biagio (2), di Norma (1), di Pontinia (6), di Priverno (5), di Roccagorga (2),di Sabaudia(2), di S.Felice Circeo (2), di Santi Cosma e Damiano (5), di Sermoneta (1), di Sezze (7), di Sonnino (2), e di Terracina (16)».

«Sono stati registrati i decessi di 4 pazienti, domiciliati rispettivamente nel Comune di Cori, nel Comune di Itri, nel Comune di Latina e nel Comune di Terracina» spiega la Asl. I decessi totali arrivano così a 66. Non è chiaro se il decesso annunciato dal sindaco di Sezze questa mattina sia conteggiato in quelli del bollettino oppure no, visto che l'uomo di 80 anni di Sezze è morto al Goretti di Latina.

