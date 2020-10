Covid Lazio, il bollettino: 265 nuovi casi (115 a Roma) e 5 morti

Su 12 mila tamponi, nel Lazio si registrano oggi 264 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 115 a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi nelle ultime 24 ore e 55 guariti. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 51 i casi nelle ultime 24 ore e di questi un caso con link dalla Sicilia, 28 sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 2, invece, si registrano 44 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e tra questi 25 sono i contatti di casi già noti e isolati, 15 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano anche tre decessi. La Asl Roma 3 registra 20 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un caso di rientro dall'Egitto e 10 sono i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 4 sono 18 i nuovi casi positivi: si tratta di 12 contatti di casi già noti e isolati e 5 casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

La Asl Roma 5 registra 36 positivi nelle ultime 24 ore, di cui 16 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 si registrano 33 casi nelle ultime 24 ore e si tratta 29 contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 62 casi positivi al Covid-19 e zero decessi nelle ultime 24 ore. In particolare, nella Asl di Latina sono 27 i positivi e si tratta di un caso con link dalla Lombardia, uno dal Brasile, due dalla Spagna e due dalla Tunisia. Mentre 18 sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano 17 casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano 8 casi e anche in questo caso si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Infine, la Asl di Rieti registra 10 casi positivi: 7 contatti di casi già noti e isolati e un caso con link dalla Sardegna

