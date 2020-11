Covid Lazio, il bollettino di oggi 4 novembre: 2.432 casi positivi, 1.247 a Roma. D'Amato: «Fase tutta in salita, sarà lunga». Scende l'RT

Sono 2.432 i casi positivi al Covid nel Lazio, in crescita rispetto a ieri (+223) su oltre 26 mila tamponi oggi nel Lazio. I decessi sono 34 e 144 i guariti (-98). Il rapporto tra positivi e i tamponi è al 9% e il valore RT in calo a 1.29. «Aldilà dei colori delle fasce quello che conta è mantenere alta l'attenzione e raffreddare la curva. È ancora una fase tutta in salita e sarà lunga», dice l'assessore ala sanità del Lazio Alessio D'Amato. I nuovi casi a Roma sono 1.247.

Roma sopra i mille positivi, superata la soglia critica dei posti letto

Covid Roma, tamponi dai medici: dall’Eur a Primavalle via in 310 ambulatori. Arrivati i primi kit per i test rapidi

Il dettaglio delle Asl

Nella Asl Roma 1 sono 456 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 79, 80, 86 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 440 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosessantadue i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 66, 69, 74, 75, 84, 84, 87, 90 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 351 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venticinque sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 76, 77 e 87 anni con patologie.

#Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #4novembre. #SaluteLazio Posted by Salute Lazio on Wednesday, 4 November 2020

Nella Asl Roma 4 sono 117 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 162 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 65, 66, 72, 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 200 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Lombardia e casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 71, 83 e 88 anni con patologie. Nelle province si registrano 706 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 146 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 77, 83 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 276 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 80, 84 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 229 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 71, 77 e 77 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 55 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 97 anni con patologie.

