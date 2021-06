Covid, nel Lazio nessun morto per il virus dopo 500 giorni: 127 nuovi casi positivi in 24 ore

Calano i contagi nel Lazio: si attestano a 127 i nuovi casi, a fronte di zero decessi per Coronavirus. Si tratta del «numero di positivi più basso degli ultimi 9 mesi, e si va verso il superamento dei 4 milioni e 200mila somministrazioni dei vaccini nella regione». E a 500 giorni dall'allerta della coppia cinese, cioè quando marito e moglie furono ricoverati all'ospedale Spallanzani, il Lazio quindi registra zero decessi per il covid. Era dal 18 settembre che nella regione non erano segnalati morti per la pandemia.

Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato: «Oggi su 7.522 tamponi nel Lazio (-211) e quasi 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 127 nuovi casi positivi (-37), i decessi sono 0 (-8), i ricoverati sono 450 (-31). I guariti 525, le terapie intensive sono 98 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 84. La campagna procede a un buon ritmo e gli obiettivi prefissati sono raggiungibili. Oggi nel Lazio 0 decessi per Covid. Il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 9 mesi; la campagna vaccinale sta andando spedita: tra ieri e oggi oltre 20.000 vaccinazioni Junior. Un ringraziamento particolare ai team pediatrici per la professionalità e la capacità di accoglienza che stanno dimostrando; ieri 12 giugno nel Lazio sono state somministrate 70.266 dosi di vaccino. Oggi ci attestiamo a superare la quota di 4 milioni e 200mila somministrazioni, il bollettino medico dello Spallanzani ha raggiunto il traguardo dei 500 giorni, dall'allerta dei coniugi cinesi».

ROMA E PROVINCIA

Nella Asl Roma 1 sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: sono 51 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: sono 7 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso;

Asl Roma 6: sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso».

LE ALTRE PROVINCE

«Nelle Province si registrano 21 casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h - conclude il bollettino - Nella Asl di Latina sono 9 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi»