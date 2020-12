Covid Lazio, bollettino oggi 17 dicembre 2020: 1.597 casi e 57 morti. A Roma 767 contagi

Sono 1.597 i nuovi casi di Covid registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore in base al bollettino del 17 dicembre 2020. Sono 377 più di ieri, ma con 201 tamponi processati in più, per un totale di quasi 16 mila test molecolari effettuati. In aumento anche i morti: 57, 17 in più di ieri. Record di guariti: 4.177. Crescono le terapie intensive e calano i ricoveri complessivi. Salgono i contagi a Roma: sono 767.

Il dato odierno dei nuovi casi nel Lazio supera di 109 casi il dato del giovedì della scorsa settimana. Un segnale negativo che potrebbe indicare una inversione di tendenza che dobbiamo evitare. Ora servono senza indugi misure nazionali.

Nella Asl Roma 1 sono 357 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici casi sono ricoveri. Si registrano dodici decessi di 63, 67, 68, 71, 73, 76, 78, 82, 84, 84, 86 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 278 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dieci decessi di 50, 71, 72, 82, 83, 83, 83, 84, 89 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 132 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette casi sono ricoveri. Si registrano due decessi di 77 e 77 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 52 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 58, 85 e 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 144 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 48, 55, 61, 66, 69, 85 e 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi di 60, 62, 73, 77, 79, 79, 82, 86, 90 e 93 anni con patologie. Nelle province si registrano 455 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 172 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 71, 82, 86 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 157 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 74, 87 e 100 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 94 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentasei i casi con link a convento di frati a Montefiascone dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano sei decessi di 53, 60, 81, 87, 88, e 95 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 32 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

