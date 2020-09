Covid Lazio, bollettino oggi 20 settembre: 165 nuovi casi (119 a Roma)

Oggi nel Lazio si registrano 165 nuovi casi di questi 119 sono nel Comune di Roma. Nell'intera provincia in base al bollettino di oggi 20 settembre 2020 i nuovi contagi sono 147. Nelle altre province i restanti 18 nuovi positivi. Zero i decessi. Processati quasi 10 mila tamponi.

LEGGI ANCHE Covid, crescono i decessi in Italia: rosse come a La Spezia, si pensa a mini lockdown locali

Nella Asl Roma 1 sono 46 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, uno dall’Austria e uno dalla Romania. Quindici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 69 i casi nelle ultime 24h e tra questi diciassette i casi di rientro, uno dall’India, uno dalla Romania, due dall’Ecuador e tredici con link alla comunità del Perù. Quindici sono contatti di casi già noti e isolati. Un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato al test sierologico.



Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Sicilia, sette sono i contatti di casi già noti e isolati.



La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 20 settembre 2020. I nuovi contagi sono 1.587. I morti sono 15. Crescono i pazienti in terapia intensiva che arrivano a quota 222, per un incremento di 7 unità da ieri. Il totale dei morti è 35.707.