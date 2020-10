Covid, l'appello dei medici: «Giunto il momento per auto-lockdown»

Autolockdown. Nel giorno in cui il bollettino dei nuovi casi in Italia registra il numero recordo di oltre 10mila contagi in 24 ore arriva l'appello alla popolazione italiana dei medici: «È giunto il momento che i cittadini considerino la necessità di un autolockdown per limitare al massimo il rischio di contagio a fronte dei numeri in preoccupante crescita», ha detto Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). Ovviamente, chiarisce, «vanno preservate le attività lavorative ma tutto il resto, ciò che non è cioè necessario, in questo momento deve essere sacrificato in nome della salute pubblica».

Covid Italia, bollettino di oggi 16 ottobre: 10.010 nuovi contagi e 55 morti. Oltre 150mila tamponi

«Anche in assenza di indicazioni in tal senso da parte delle istituzioni - ha sottolineato Scotti - i cittadini dovrebbero comprendere la gravità della situazione e considerare l'opportunità in questo momento di un autolockdown». Questo significa «limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti prevedendo, ad esempio, di fare la spesa una sola volta alla settimana e delegando sempre lo stesso componente della famiglia a svolgere questo compito se possibile. Tale membro sarà poi 'attenzionatò e monitorato in modo particolare per cogliere subito l'insorgenza di eventuali sintomatologie legate a Covid-19». Ed ancora: «Bisognerebbe uscire solo se ve ne è stretta necessità e va evitata la socialità con amici e parenti nelle abitazioni». In questo momento, conclude, «va cioè preservata la produttività e l'attività lavorativa, sacrificando tutte le altre attività sacrificabili e non necessarie».

Covid Italia, ipotesi coprifuoco dalle 22. Cts: stretta già nel weekend, superare Dpcm Per ora si tratta solo di un' ipotesi. Un faldone di schemi e possibilità che, tra decine di altri, ora si sta facendo largo sul tavolo del governo: l'istituzione di un coprifuoco non è più del tutto inverosimile.





Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA