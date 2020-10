Covid Lombardia, bollettino oggi 22 ottobre: contagi ancora sopra quota 4mila, 29 morti

Covid Lombardia, il bollettino di oggi 22 ottobre 2020. I nuovi contagi da coronavirus in Lombardia si attestano, per il secondo giorno consecutivo, sopra quota quattromila (4.125, lo stesso numero registrato ieri). I morti sono 29. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 35.715. I guariti/dimessi totale complessivo: 88.059 (+468), di cui 2.261 dimessi e 85.798 guariti. Nel copoluogo lombardi si registrano 2.031 nuovi casi, di cui 917 a Milano città.

Trivulzio, 14 pazienti e 5 dipendenti positivi

Sono 14 gli ospiti del Pio Albergo Trivulzio di Milano risultati positivi al coronavirus, dopo gli esami effettuati fra il 12 e il 16 ottobre. È quanto emerge dal bollettino pubblicato sul sito dell'istituto per la terza età. Positivi anche cinque dipendenti della struttura. Tutti i pazienti positivi sono stati inviati in strutture ospedaliere. Nel bollettino si sottolinea che «stante l'incremento della curvva epidemica a Milano, i ricoveri in Cure intermedie restato sospesi sino al 25 ottobre 2020 e le palestre nelle sezioni di degenza sono temporaneamente chiuse». Le attività di riabilitazione, invece «sono garantite nelle stanze dei singoli ospiti/degenti, al fine di evitare assembramenti».

