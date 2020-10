Covid Lombardia, Gallera: «1.100 positivi oggi, terapie intensive stabili»

Sono 1.100 i nuovi contagiati da Covid-19 in Lombardia. È quanto ha comunicato l'assessore regionale al Welfare, Guido Gallera, a margine di un convegno di Forza Italia a Milano. Per Gallera, «quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi, legata presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre: la gente è tornata in ufficio è questo ha portato a 1100 positivi, ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone».

Covid, nuovo Dpcm: vietato sostare in piedi fuori da bar e ristoranti

Covid, Speranza convoca riunione urgente con il Cts: «Valutiamo nuovi divieti»

Dal 12 maggio la Lombardia non superava i mille casi

Era dal 12 maggio scorso che la Lombardia non superava la soglia dei mille nuovi casi positivi giornalieri. In quel giorno ci fu un incremento di 1.033 nuovi contagiati. Il 21 marzo con 3251 nuovi casi è stato invece il giorno con il maggior incremento giornaliero in regione.

Covid, nuovo Dpcm: vietato sostare in piedi fuori da bar e ristoranti Nuovo Dpcm , è il ministro della Salute Roberto Speranza ad anticipare che misure più drastiche per fermare l'avanzata dei del virus saranno valutate nelle prossime ore: "Le valuteremo in queste ore. Abbiamo riunioni permanenti con il nostro gruppo scientifico tecnico con il quale ci confrontiamo costantemente. Abbiamo riunioni politiche nelle prossime ore.





Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA