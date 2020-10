Covid Lombardia, contagi raddoppiati: 4.126 nuovi casi. Riaprono ospedali Fiera Milano e Bergamo

Contagi da coronavirus, è boom in Lombardia: i casi sono più che raddoppiati nella provincia di Milano. I nuovi positivi sono stati 4.126 nelle ultime 24 ore. Di questi, 1.800 casi solo nella città metropolitana di Milano.

Coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5, ma i centri commerciali restano aperti

Covid Milano, il sindaco Sala: «Agli over 65 dico restate a casa, siete quelli più a rischio»

Coprifuoco in Lombardia, firmata l'ordinanza: autocertificazione per spostarsi, in Campania servirà anche per muoversi fra province

Si tratta di numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all'11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto.

Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA