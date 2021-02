Covid Lombardia, Fontana: «Viviamo la zona gialla con responsabilità. Sindaci e prefetture vigilino sugli assembramenti»

Covid, Lombardia, il presidente della Regione Attilio Fontana, nel giorno in cui la Lombardia torna in zona gialla, pubblica un messaggio su Facebook per chiedere responsabilità: «Viviamo la zona gialla con reponsabilità. Sindaci e prefetture vigilino sugli assembramenti».

Il post

«Siamo in zona gialla, un'occasione che dobbiamo vivere con grande senso di responsabilità affinché gli sforzi fatti finora non siano vanificati. Oltre alla responsabilità dei singoli - ha aggiunto il presidente della Regione Attilio Fontana - è necessaria la massima collaborazione di sindaci e delle Prefetture affinché vigilino sugli assembramenti».

