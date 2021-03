Covid, boom di nuovi casi in Lombardia: Milano sorpassa Brescia. Oggi 5.174 contagiati

Salgono di nuovo sopra quota 5mila i nuovi casi in Lombardia, una soglia che non veniva raggiunta da fine di novembre: i positivi sono infatti 5.174 con 53.563 tamponi effettuati con il tasso di positività in crescita al 9.6% (mercoledì 8.2%). Milano torna a essere la provincia più colpita con 1.200 casi, di cui 421 a Milano città, seguita da Brescia (1.114), Monza e Brianza (475), Como (403), Varese (378) e Bergamo (372).

© RIPRODUZIONE RISERVATA