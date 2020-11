Coprifuoco, Lombardia verso la stretta. Gallera contro i medici: «Decide l'Iss»

Un corto circuito. È quello che sta vivendo la Lombardia, la regione più flagellata in assoluto dal coronavirus. Quella a cui tutti pensano quando si evoca il coprifuoco o quel lockdown che fa scattare l'orticaria ai politici lombardi. Nessuno lo vuole nella regione che produce oltre il 20% del Pil nazionale, nononstante lo chiedano i medici e lo reclamino i numeri. Ecco perché l'assessore regionale Giulio Gallera che sente odore di lockdown da giorni, oggi ha detto che su questo deciderà l'Iss. Non lui. «Da questa difficile situazione si uscirà solo tutti insieme, se tutti potranno dare il loro contributo», dice ecumenico il sindaco di Milano Beppe Sala.

In Lombardia ci sono quasi un terzo delle 353 vittime di Covid nelle ultime 24 ore, il livello più alto dal 6 maggio. La regione annovera anche 40 pazienti in più in terapia intensiva, dove si è arrivati al 45% di saturazione dei posti per pazienti Covid (la soglia d'allarme è abbondantemente superata: è il 30%).

Confcommercio avverte che «le nuove restrizioni anticovid» impatteranno in maniera devastante su interi comparti del terziario, sul commercio, sulla ristorazione, sulle attività del turismo della Lombardia. E soprattutto prevede un disastro: stima perdite di 1,7 miliardi dal 5 novembre al 3 dicembre.

Giulio Gallera, assessore regionale alla Sanità, voleva delle misure nazionali, omogenee sul territorio. Ma ha capito che così non sarà e prende tempo. Dice che aspetterà di sapere cosa deciderà l'Istituto superiore di Sanità. L'Iss ha già pubblicato il rapporto settimanale della settimana dal 19 al 25 ottobre. Già in quei sette giorni l'Rt in Lombardia segnava già 2.09. La settimana successiva non si è abbassato sotto l'1,5. Questa è la terza settimana e se l'Rt non scenderà il lockdown sarà pressoché ineluttabile.

Ai medici che hanno chiesto alla regione di applicare il lockdown, Gallera dice anche che, per via dell'accordo collettivo nazionale, «sono chiamati ad eseguire i tamponi». «La maggior parte degli studi dei medici di famiglia - replica la Federazione degli Ordini dei medici lombardi - non ha e non può assumere caratteristiche idonee a garantire l'esecuzione in sicurezza dei tamponi, che resta una manovra ad alto rischio, che richiede protezioni complete, distanziamento, sanificazione». Un corto circuito. Se i medici di famiglia lamentano la carenza di professionisti, di personale amministrativo e di infermieri; i rappresentanti sindacali della Dirigenza medica nel pomeriggio hanno firmato un accordo con la Regione per gli ospedali in Fiera di Milano e Bergamo, riaperti per la seconda ondata. Critico sulla gestione della crisi Guido Bertolaso, che solo pochi mesi fa allestì il reparto di intensiva in Fiera a Milano: «C'è un principio fondamentale per chi fa emergenza - dice - bisogna sempre preoccuparsi dello scenario peggiore, pensare alla catastrofe». E quindi »bisognava attendersi un'onda d'urto del Covid di questa portata, non solo a parole, e bisognava ingaggiare il personale, migliaia di persone per condurre la tracciabilità dei contatti« e invece »è saltato tutto«. Per colmare la distanza tra gli ospiti e i propri cari portata dall'emergenza Covid, invece, la tecnologia sbarca in dieci residenze per anziani del milanese con il progetto 'Eccomi?'.

