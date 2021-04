Nelle Marche pronte per la zona gialla il Covid uccide ancora: i morti oggi sono 10, tutti uomini

ANCONA - Nelle Marche che si apprestano a traslocare in zona gialla (tranne i 5 Comuni osservati speciali e soggetti a restrizioni da fascia rossa) si continua morire di Covid. I decessi oggi causati dal coronavirus sono dieci, tutti uomini. Tra le vittime comunicate oggi pomeriggio dal Gores Marche la più giovane è un uomo di 53 anni di Filottrano. Dall'inizio della pandemia i morti causati dal virus nella nostra regione sono stati 2.878.

Riprende il calo dei ricoveri per Covid nelle Marche, scesi nelle ultime 24 ore a 631, -25 su ieri. Diminuiscono i pazienti in tutti i reparti: in intensiva (85, -3 su ieri), in semi intensiva (170, -5), nei reparti ordinari (376, -17 ). I dati del Servizio Sanità della regione danno cinto anche di 44 dimessi nell'ultima giornata. Le persone nei pronto soccorso salgono da 14 a 16, gli ospiti di strutture territoriali scendono da 235 a 232. I positivi in isolamento domiciliare sono 6.630, positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti), 7.261. Le persone in quarantena sono 12.822. I dimessi/guariti salgono a 84.719 dall'inizio della pandemia.

L'ANDAMENTO DEL VIRUS