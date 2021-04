Milano, dalle feste di laurea alle cene e i compleanni: 53 multati

Feste di laurea e compleanni a go go. Nonostante la zona arancione e nonostante la data delle parziali riaperture solo in zona gialla sia ancora lontana. Eppure nella sola serata di ieri la polizia, a Milano, ha sanzionato 53 persone per violazione delle norme anti Covid. Gli agenti sono incappati in feste di compleanno, feste di laurea e cene tra amici. Spesso gli interventi sono stati attivati da vicini di casa che hanno sgamato la festa in corso.

Il primo intervento è delle 22.20 in via Padova, dove i vicini hanno segnalato al centralino della questura schiamazzi provenienti da un'abitazione dove sono state sorprese 7 persone (dai 24 ai 45 anni) che cenavano assieme. Alle 23 un'altra segnalazione in via Martiri Oscuri per musica e urla da uno studio artistico. Lì c'erano 9 persone (dai 40 ai 52 anni) che stavano festeggiando un compleanno nello spazio preso in affitto.

Infine, pochi minuti dopo l'una, attraverso la piattaforma YouPol qualcuno ha segnalato musica ad alto volume in piazza Bertarelli, in zona colonne di San Lorenzo. A casa di una ragazza era in corso una festa di laurea con 37 persone, dai 23 ai 27 anni.