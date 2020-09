Covid, viaggiatore bloccato a Milano-Linate: è contagiato, addio volo per Roma

Niente viaggio a Roma per l'uomo che questa mattina doveva decollare alle 10 da Milano Linate. Il viaggiatore è risultato positivo al test rapido: doveva imbarcarsi sul volo Covid-free di Alitalia delle 10 da Milano Linate a Roma. Lo riferiscono fonti aeroportuali.

Da Fiumicino i voli Covid free Roma-Milano: «30 minuti dopo il test l’imbarco»

Covid, a Fiumicino da mercoledì tampone prima dell'imbarco su due voli Roma-Milano

Il passeggero, che era arrivato per tempo per sottoporsi al test ed era asintomatico, ha poi fatto il tampone ed è tornato a casa in isolamento. Se il viaggiatore avesse usato il treno o un'auto o il bus non sarebbe stato sottoposto a controlli a parte la temperatura

ADR, Bassato: "Test Covid-19 prima di salire sull'aereo. Al via la sperimentazione"

Ultimo aggiornamento: 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA