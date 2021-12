Covid, morta parrucchiera di 59 anni. Non era vaccinata

Covid, nuovo picco: 83 nuovi contagi nel Teramano. Morte due donne non vaccinate. Susanna Abbondanza, 59 anni, era una parrucchiera di Giulianova. Chi lo conosceva la descrive come una persona «in buona salute».

Aveva contratto il virus in primi giorni del dicembre, ma le sue condizioni di salute sono precipitate nella notte tra il 14 e il 15, quando un familiare è stato costretto a chiamare il 118 per farla ricoverare. Arrivati in ospedale il personale medico si è subito reso contro che la malattia le aveva compromesso l'apparato respiratorio. Allora era stata intubata. Ieri mattina il decesso. Nella sua città la conoscevano in molti e tutti la descrivono come «una persona dolce e solare». Per anni aveva gestito un negozio di parrucchiera. Vedova, lascia una figlia. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di S. Pietro e Apostolo a Giulianova.



È deceduta anche T.S., 72 anni, di Silvi, aveva qualche acciacco dovuto all'età, ma comunque stava bene, dicono gli amci. Nel suo caso la degenza in ospedale è stata più lungo. Era entrata nel reparto di malattie infettive i primi di dicembre. Evidentemente non avendo nessuna protezione, il virus è stato letale. Lascia il marito e due figli. I funerali si faranno domani alle 10.30 nella chiesa di San Salvatore a Silvi. Nel Teramano aprono altri due centri vaccinali: uno per gli adulti e uno per i bambini.