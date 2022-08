Covid, il bollettino di oggi domenica 28 agosto: 17.647 nuovi contagi e 41 morti

Covid, il bollettino di oggi domenica 28 agosto 2022. In Italia ci sono 17.647 nuovi casi di coronavirus a fronte di 117.767 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 21.805 con 158.286 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 41 decessi (contro gli 80 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 175.347. In terapia intensiva sono ricoverati 229 pazienti (+2) mentre i guariti sono 20.287. Tasso di positività al 15% (in rispetto al 13,8 del giorno prima).