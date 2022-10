Covid, il bollettino di oggi sabato 15 ottobre 2022: 38.969 nuovi contagi e 73 morti

Covid, il bollettino di oggi sabato 15 ottobre 2022: in Italia ci sono 38.969 nuovi casi di coronavirus a fronte di 215.672 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 40.580 con 216.511 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 73 decessi (contro i 98 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 177.956). In terapia intensiva sono ricoverati 252 pazienti (+8) mentre i guariti sono 29.169. Tasso di positività al 18,1% (in calo rispetto al 18,7% del giorno prima).