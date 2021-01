Covid, paziente zittito dall'infermiera si sfoga su Fb: «Se crepo cercate di vederci chiaro». Muore a 68 anni, la Procura apre un'inchiesta

«Se crepo, cercate tutti di vederci chiaro, eh?»: così aveva scritto nel suo diario Giovanni Mesini, un 68enne di Livorno che aveva contratto prima il New Delhi e poi il Covid. Nelle pagine di Facebook dove descriveva la sua degenza, l'uomo aveva annotato una serie di critiche sull'assistenza ricevuta. La procura di Livorno adesso ha disposto degli accertamenti per verificare se ci siano state delle responsabilità in relazione alla morte dell'anziano, deceduto lo scorso 13 gennaio in ospedale.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid Veneto, 1.369 casi e 46 morti in 24 ore: continua il calo della... FOGGIA Covid, morto il sindaco di San Nicandro Garganico: era un medico,... TRIESTE Imam muore di Covid, la salma bloccata nell'ospedale. Il figlio:...

Il ricovero

Mesini era stato ricoverato a Livorno un mese prima per un'occlusione arteriosa. Dopo il suo ricovero, al 68enne era stata scoperta una polmonite che però non sarebbe stata causata dal coronavirus. Il 68enne teneva anche un diario del suo ricovero, lo stesso che ha spinto il pm Pietro Peruzzi ad aprire un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo, al momento contro ignoti, e ha già delegato la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri per acquisire tutta la documentazione medica che riguarda Mesini. Domani dovrebbe essere poi affidato al medico legale l'incarico per effettuare l'autopsia. Un decesso per cui la Asl Toscana nord ovest ha fatto partire il 15 dicembre un audit interno.

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA