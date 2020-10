Covid, manifestazione negazionisti a Roma. La polizia: «In piazza solo con le mascherine»

Negazionisti del Covid e delle mascherine si sono dati appuntamento domani a partire dalle 14 in piazza Bocca della Verità, a Roma. Per evitare, però, l'esplosione di eventuali focolai ed arginare il contagio, il capo della polizia Franco Gabrielli ha diramato una nota in cui vengono elencate una serie di prescrizioni a cui attenersi. Le manifestazioni potranno svolgersi esclusivamente in «forma statica», si legge e a condizione che vengano rispettate le regole che garantiscono il distanziamento sociale e l'uso della mascherina. Qualora ciò non dovesse avvenire, le forze dell'ordine saranno autorizzate a scioglierle.

L'obiettivo è rendere uniformi le regole in quanto, scrive Gabrielli: «Non si può escludere che iniziative dello stesso tenore di quella di domani vengano replicate in altre province e in differenti giornate». Alla luce di ciò, prosegue: «È necessario da subito che le autorità di pubblica sicurezza instaurino con promotori e organizzatori una proficua collaborazione, finalizzata al rispetto delle vigenti misure straordinarie a tutela della sanità pubblica». Ne deriva che: «Lo svolgimento delle manifestazioni potrà avvenire solo in forma statica, a condizione che siano osservate distanze sociali e misure di contenimento».

@GiuseppeConteIT presidente prenda provvedimenti per domani per questa assurda manifestazione a Roma. In questo periodo tutte le manifestazioni dovrebbero essere fermate specie per queste persone che negano l’evidenza . Grazie 🙏 — Roby (@robytheprimce) October 9, 2020

Il testo della circolare è stato inviato a tutti i Prefetti e indica le linee da seguire per gli appuntamenti dei prossimi giorni, già da domani a Roma. Nella Capitale sono attese, infatti, circa cento persone in piazza Bocca della Verità che si oppongono a quella che a loro dire è una «dittatura sanitaria». Altri tremila partecipanti, invece, si aspettano a Piazza San Giovanni, dove ci sarà una «Marcia della Liberazione». Facendo seguito a quanto affermato da Gabrielli, la questura di Roma ha emanato una nota ribadendo, a chi sceglierà di manifestare, l'obbligo di indossare la mascherina.

Covid, quarantena obbligatoria in Svizzera per chi rientra da Liguria, Campania, Sardegna e Veneto

Il sottosgretario all'Interno Carlo Sibilia chiede di sciogliere il raduno se i manifestanti non rispetteranno le regole.

Il diritto a manifestare è un diritto sacrosanto. Ma certamente va di pari passo con il rispetto delle regole dello... Pubblicato da Carlo Sibilia su Venerdì 9 ottobre 2020

Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA