Cortei no Green pass e contagi a scuola, la mappa dei focolai in Italia

I no vax concorrono all’aumento dei contagi. I numerosi cluster registrati in varie parti del Paese, infatti, sono strettamente collegati sia alle mancate vaccinazioni che alla volontà di non mantenere il distanziamento e indossare mascherina, soprattutto in ambienti più affollati come cortei e scuole, ma crescono in seguito a festeggiamenti e turismo. Il vaccino resta l’arma più efficace per contrastare la diffusione del Coronavirus, e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati