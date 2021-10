Covid Italia, il bollettino di oggi 27 ottobre 2021: 4.598 casi (+544) e 50 morti. Tasso di positività all'1%

Covid, il bollettino di oggi mercoledì 27 ottobre 2021: sono 4.598 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 4054 di ieri, per un totale di 4.752.368 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 50 vittime, in leggero rialzo rispetto alle 48 ieri, per un totale di 131.954 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Gli attualmente positivi sono 75.365. I tamponi sono 468.104, in calo rispetto ai 639.745 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi all'1 per cento in lieve rialzo rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 2.956 (11 in più di ieri), stabile il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva che resta a 341. I dimessi/guariti sono 4.226, per un totale di 4.545.049 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Campania (592), Veneto (539) e Lombardia (513)

Lazio

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi mercoledì 27 ottobre. Su 11.385 tamponi molecolari e 21.349 tamponi antigenici per un totale di 32.734 tamponi, si registrano 503 nuovi casi positivi (+66), 5 i decessi (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 216.

Basilicata

In Basilicata sono 32 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (30 riguardano residenti), su un totale di 802 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 13. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21 (dato invariato) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 802 (+17). Per la vaccinazione, sono state effettuate 913 somministrazioni ieri. Finora 431.842 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1 per cento del totale della popolazione residente), 391.736 hanno completato il ciclo vaccinale (70,8 per cento) e 5.305 sono le terze dosi, per un totale di 828.883 somministrazioni effettuate.

Valle d'Aosta

Nessun decesso e sette nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta. Le persone colpite da virus da inizio epidemia salgono, pertanto, a 12.289. I positivi attuali sono 76 di cui 69 in isolamento domiciliare e sette ricoverati in ospedale. I guariti sono complessivamente 11.739, +10 rispetto a ieri, i casi ad oggi testati sono 91.688, i tamponi effettuati 222.437. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi sono 474.

Umbria

Fanno registrare un calo dei ricoveri per Covid - anche nelle terapie intensive - i dati della Regione relativi alla diffusione del virus in Umbria aggiornati a mercoledì 27 ottobre. I ricoverati sono 38, tre in meno di martedì, cinque dei quali (erano sette) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 79, i guariti 25, ma c'è una nuova vittima, 1.463 in tutto. Gli attualmente positivi salgono a 992 (53 in più). Sono stati analizzati 7.100 test antigenici e 2.402 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è 0,83 per cento (era 0,68 martedì).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 23.044 test e tamponi sono state riscontrate 261 nuove positività al Covid 19, pari all'1,13%. Nel dettaglio, su 5.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 243 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,78%; su 17.958 test rapidi antigenici 18 casi (0,10%). Oggi si registra un decesso (un uomo di 81 anni di Tolmezzo morto in ospedale a Udine); scendono a 8 (-1) le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 58 (+8) i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Sardegna

In Sardegna risalgono i casi casi confermati di positività al Covid: dopo i 13 di domenica e i 20 di ieri, nelle ultime 24 ore si registrano 35 ulteriori contagi, sulla base di 1852 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8599 test, con un tasso di positività che si attesta sullo 0,4%. Cala anche il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che ora sono 6 (uno in meno) e quelli in area medica che sono 43 ( 2 in meno). Sono 1266 i casi di isolamento domiciliare (7 in meno rispetto all'ultima rilevazione).

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 228 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 88 dopo test antigenico), pari allo 0,5% di 48.272 tamponi eseguiti, di cui 41.272 antigenici. Dei 228 nuovi casi, gli asintomatici sono 115 (50,4%).I casi sono 101 di screening, 93 contatti di caso, 34 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 387.989,di cui 31.943 Alessandria, 18.558 Asti, 12.215 Biella, 55.903 Cuneo, 30.063 Novara, 206.651 Torino, 14.440 Vercelli, 13.782 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.602 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.832 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 17, invariati rispetto a ieri, come invariato è il numero dei ricoverati non in terapia intensiva che restano, come ieri, 184. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.696.

I tamponi diagnostici finora processati sono 8.138.208 (+48.272 rispetto a ieri), di cui 2.349.464 risultati negativi. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, ma nessuno oggi, è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa 11.807 deceduti risultati positivi al virus, 1.581 Alessandria, 722 Asti, 436 Biella, 1.467 Cuneo, 950 Novara,5.641 Torino, 533 Vercelli, 376 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 372.285 (+184 rispetto a ieri), 30.028 Alessandria, 17.662 Asti, 11.715 Biella, 53.833 Cuneo, 28.983 Novara, 198.917 Torino, 13.759 Vercelli, 13.335 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.509 extraregione e 2.544 in fase di definizione.

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 137 i nuovi contagi registrati (su 3.981 tamponi effettuati), +99 guariti e 1 morto (per un totale di 1.446 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +37 attualmente positivi, +34 in isolamento, +4 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4).

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 430.676 casi di positività, 307 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.097 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti- Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 6.823.591 dosi; sul totale sono 3.455.663 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 70 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Complessivamente, tra i nuovi positivi 153 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 192 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 41,6 anni. Sui 70 asintomatici, 50 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 1 con lo screening sierologico, 10 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 5 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 71 nuovi casi, seguita da Ravenna (43) e Rimini (38); poi Forlì (31), Cesena (27), Reggio Emilia (24) e Ferrara (21). Quindi il Circondario Imolese (19), Parma (12), Modena (11), e infine Piacenza (10). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.