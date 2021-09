Covid Italia, il bollettino di oggi 12 settembre 2021: 4.664 nuovi casi e 34 morti. Tasso di positività all'1.7%

Covid Italia, il bollettino di oggi 12 settembre 2021. Sono 4.664 i nuovi casi registrati e 34 i morti. Ieri i contagi erano stati 5.193 e 57le vittime. Sono 267.358 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 333.741. Il tasso di positività è all1'7%, in lieve aumento rispetto all'1,6% di ieri.

Sono 559 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 12 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 36 (ieri erano 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.113 (ieri 4.117), quattro in meno rispetto a ieri.

Covid, i dati delle Regioni

Lombardia

Sono 449 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 48.882 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo lo 0,9%. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone, per un totale di 33.953 decessi nella regione da inizio pandemia. Aumentano i ricoverati: nei reparti Covid ordinari sono 412, 10 più di ieri; mentre nelle terapie intensive i pazienti sono 60, 1 in più, a fronte di 5 ingressi del giorno. Gli attualmente positivi salgono a quota 11.502, 115 in più di 24 ore fa. I dimessi/guariti, infine, sono oggi 331.

Calabria

Flettono ancora i nuovi contagi in Calabria, 229 (ieri erano 278) ma c'è un ricovero in più in terapia intensiva (18). Lievissima flessione del tasso di positività che è pari al 7,06% con 3.244 tamponi: nelle 24 ore precedenti era al 7,12%. Due i decessi, a Cosenza e Reggio, che portano il totale delle vittime a 1.353. Diminuiscono i ricoveri nei reparti di cura, -2 (159). Sono 208 i guariti ( 74.472) e 19 in più gli attualmente positivi (5.087); 20 i nuovi soggetti isolati a domicilio (4.910).

Campania

Dati in calo in Campania sul fronte Covid. Si registrano 371 positivi su un totale di 18.311 tamponi esaminati: il tasso è del 2,02% rispetto al 2,23% precedente. I morti sono cinque. In terapia intensiva ci sono 22 persone (una in più rispetto al dato precedente) e 341 quelle in reparti di degenza ordinaria (una in meno, erano 342).

Emilia-Romagna

Sono in calo i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna e, per la prima volta da molti giorni, non si registrano nuovi decessi. In compenso tornano a salire leggermente le persone ricoverate. I nuovi casi sono infatti 453, individuati sulla base di 24.764 tamponi, fra molecolari e antigenici. Poco meno della metà, 202, sono asintomatici, trovati soprattutto grazie al contact tracing. L'età media dei nuovi positivi si aggira sui 40 anni. Mentre diminuiscono i casi attivi (sono circa 15mila, il 97% in isolamento domiciliare) salgono i ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 45 pazienti, due in più di ieri e 398 (+8) negli altri reparti Covid. In termini assoluti, Modena continua ad essere la provincia con il più alto numero di casi (127) seguita da Bologna (64) e Parma (56)

Lazio

Ad oggi nel Lazio sono 12.756 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 12.261 in isolamento domiciliare. Mentre 504 persone sono ricoverate, 62 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.571 persone sono decedute e 357.684 guarite. In totale sono stati esaminati 379.020 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

Toscana

Sono 431 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 17.607 test di cui 8.631 tamponi molecolari e 8.976 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,45% (7,5% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri il numero dei contagi è sostanzialmente invariato (erano 429) a fronte di un numero inferiore di test (erano 19.924) mentre il tasso di positività è di poco aumentato (era 2,15%).

Veneto

Sono 465 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 461.964 malati da inizio pandemia. Il bollettino regionale non segnala invece decessi, fermi a 11.719. I dati ospedalieri indicano 259 ricoveri in area non critica (-19) mentre sono stabili le terapie intensive con 57 pazienti.