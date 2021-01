Covid-19, screening a Pizzoferrato: il totale arriva a 71 casi

Nuova tornata di tamponi a tappeto sulla popolazione di Pizzoferrato, dove ieri si sono registrati altri 5 positivi, che portano il totale a 71 i contagiati dal Covid-19.

Questa mattina un’équipe del 118 è tornata sul posto per sottoporre a test molecolare altri cittadini che non avevano preso parte alla prima giornata e hanno aderito numerosi all’invito del sindaco Palmerino Fagnilli: sono 150 i tamponi eseguiti fino alle ore 14, ma si andrà avanti fino a notte fonda per garantire la possibilità di testarsi al maggior numero di persone, in special modo i lavoratori che rientrano in paese dopo il turno in fabbrica o comunque a fine giornata.

I tamponi vengono eseguiti in un locale messo a disposizione dal Comune, dove questa mattina le operazioni sono state seguite anche dal responsabile del 118 Adamo Mancinelli e dal Direttore del Dipartimento Prevenzione della Asl Giuseppe Torzi, da molti mesi impegnati in prima linea nel contrasto alla pandemia sul fronte territoriale.

