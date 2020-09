Positiva al Covid l'operatrice di un asilo: chiuso per sanificazione e bimbi a casa

Ultimo aggiornamento: 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'asilo era stato aperto appena una settimana fa, ma ha dovuto richiudere per la positività accertata al Covid-19 di una operatrice in servizio. E' accaduto all'asilo Flyfamily di Bari, a due passi dall'aeroporto Karol Wojtyla del capoluogo pugliese. La scuola è stata chiusa per sanificazione e sono scattate le misure di prevenzione previste dal protocollo del ministero della Salute.Il dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari ha avviato l'indagine epidemiologica per rintracciare tutti i contatti dell'operatrice, a cominciare dalle persone che lavorano con lei, tutte in isolamento fiduciario. La scuola resterà chiusa fino a nuove disposizioni della direzione.