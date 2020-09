Covid, altri 73 casi in tutta la Puglia. Tre i morti: due nel Barese, uno in provincia di Taranto

Ultimo aggiornamento: 16:29

Altri 73 casi positivi sono stati registrati su 4.123 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore individuare l’infezione da Covid-19 : 37 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto ( qui il bollettino completo ).Si registrano anche 3 decessi (uno in più rispetto a ieri): due in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto. Salgono così a 586 le vittime. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 389.613 test, confermati 7.304 casi; i guariti sono stati 4.455.I 7.304 casi di Covid sono stati così suddivisi:2.846 nella provincia di Bari;nella provincia di Bat;764 nella provincia di Brindisi;1.746 nella provincia di Foggia;772 nella provincia di Lecce;515 nella provincia di Taranto;58 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non nota.