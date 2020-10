Covid, donna positiva doveva stare in quarantena ma era sul treno: trovata e denunciata

Positiva al Covid, ma girava serenamente: è stata presa su un treno. Gli agenti della Polizia Ferroviaria della stazione di Perugia Centrale, durante servizi di scorta a bordo di un treno regionale, il quale viaggiava sulla linea ferroviaria «Terni-Terontola», hanno identificato una romena di 37 anni, a carico della quale risultava, attraverso accertamenti in banca dati Polizia, la segnalazione di «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto persona positiva al virus Covid-19».

Gli agenti hanno attuato immediatamente il protocollo di sicurezza anti Covid-19 facendo spostare la donna, che indossava la mascherina, all'interno del vestibolo del treno e, nel contempo, hanno informato il personale sanitario del 118, operativo alla stazione successiva. Il personale sanitario dopo aver eseguito tutte le procedure del caso ha accompagnato la donna presso la propria abitazione. La vettura ferroviaria interessata, dopo l'allontanamento dei passeggeri, tutti identificati, in regola con il rispetto delle normative anti covid-19, e fatti accomodare in altro sito, è stata immediatamente chiusa e sanificata da personale specializzato. La donna è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per inosservanza del divieto assoluto di circolazione sul territorio in caso di isolamento obbligatorio perché positiva al Covid-19

