Cinque ricoverati dopo il viaggio a Medjugorje: non erano vaccinati, condizioni serie

Cinque persone sono state ricoverate nel reparto malattie infettive di Sassari per aver contratto il Covid dopo un pellegrinaggio a Medjugorje. I cinque fedeli, tutti ultrasessantenni e non vaccinati, sono rientrati la scorsa settimana dal viaggio religioso in Bosnia Erzegovina e hanno accusato forti sintomi riconducibili al virus responsabile della pandemia si sono rivolti al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.

Ci sono positivi ricoverati

Le persone risultate positive al tampone son in tutto dieci, ma in cinque sono state ricoverate la notte tra giovedì e venerdì scorsi nel reparto di malattie infettive, in condizioni di salute ritenute serie dai medici. Il gruppo del pellegrinaggio era comosto da circa 180 partecipanti, residenti nei comuni dell’hinterland sassarese: per gli altri, che presentano lievi sintomi della malattia, non è stato necessario il ricovero e si trovano tutti in quarantena nelle loro abitazioni.

