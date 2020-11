Covid Roma, troppi morti: l'Ama assume 20 seppellitori

I decessi a Roma aumentano, in gran parte per la pandemia di Covid-19, e i sappellitori non bastano.

Secondo i dati dell'ufficio anagrafe del Campidoglio, a ottobre sono stati registrati 640 morti in più rispetto allo stesso mese del 2019. E così l'Ama, la municipalizzata che nella Capitale si occupa anche dei servizi cimiteriali, tramite la Regione Lazio, ha pubblicato un bando per la selezione di 20 nuove figure addette alla sepoltura nelle strutture comunali.

APPROFONDIMENTI IL CASO Gigi Proietti in fila per la sepoltura, offerta da Caserta: «Ci... COVID-19 Covid, allarme degli anestesisti: «Atteso raddoppio dei... NEWS Covid Roma, folla in centro: assembramenti in via del Corso, nessun...

Covid Roma, folla in centro: assembramenti in via del Corso, nessun distanziamento

Covid Roma, 118 in tilt. Allarme dei medici: «Siamo vicini al blocco totale»

Saranno 100 le persone selezionate dall'azienda di via Calderon de la Barca, mediante l'esame dei curriculum, che saranno poi sottoposte a test sia teorici e pratici. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 23 novembre. Insomma, il reperimento di nuovi seppellitori è considerata un'urgenza per l'azienda, già alle prese con difficoltà legate alle inumazioni, come nel grande cimitero Flaminio di Prima Porta, tra lunghe attese e trasferimenti delle salme al Verano.

Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA