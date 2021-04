Covid, morto un operaio Ama: aveva 54 anni

Ennesima vittima di Covid tra i dipendenti di Ama. A perdere la vita nella giornata di sabato è stato un operaio 54enne autista della municipalizzata in servizio a Tor Pagnotta. Dalla Lega arriva un appello rivolto alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, affinchè venga fornita ai dipendenti Ama una copertura vaccinale che garantisca loro un'adeguata sicurezza sul posto di lavoro.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, rissa al cimitero Flaminio: protesta per la chiusura IL FOCUS Roma, beffa Tari per i locali: «Meno rifiuti col Covid, ma ora... L'EMERGENZA Roma, a Prima Porta il caos delle sepolture: «Posti esauriti a...

Solo lo scorso 10 aprile, tra i mezzi in cerchio e con indosso le divise di servizio, i lavoratori dell’Ama immobili davanti ai camion in un lungo silenzio, avevano dato l'ultimo saluto a Ezio C., il 52enne capo operaio ucciso dal Covid. Ricoverato allo Spallanzani da metà marzo, l’uomo era la prima vittima del Covid tra i dipendenti della municipalizzata. Così, con una cerimonia improvvisata nella notte, dello stabilimento di Rocca Cencia avevano voluto dare ad Ezio un ultimo saluto.

Roma, beffa Tari per i locali: «Meno rifiuti col Covid, ma ora si paga di più»

Ad oggi i lavoratori che si occupano della raccolta dei rifiuti in strada continuano a chiedere risposte per la loro sicurezza. Non solo sul tema delle mascherine, ma anche su quello dell’igiene di bagni e spogliatoi con i lavoratori che da circa un mese lamentano di non poter più fare la doccia alla fine dei turni.

L'appello della Lega

«Un altro operatore Ama muore a causa del Covid, una notizia che ci addolora e che mai avremmo voluto sentire proprio perché in questi mesi abbiamo più volte denunciato rischi nelle procedure e negli standard che sembravano essere frutto di sottovalutazioni in Azienda». Così il consigliere della Lega Davide Bordoni vice presidente della Commissione Ambiente: «In Ama continuiamo ad assistere a precarie situazioni dove le condizioni lavorative giornaliere sembrerebbero, di fatto, inconciliabili con le misure di contenimento previste dal governo in ambito sanitario. Le autorità competenti – sottolinea Bordoni- ne sono al corrente almeno dallo scorso novembre, data in cui, nell’emergenza della raccolta dei rifiuti a domicilio scrissi una lettera alla sindaca Raggi e all’assessore competente. La diffusione del contagio nella municipalizzata dei rifiuti continua ad aggravarsi, come evidenziato anche dalla UIL Trasporti».

Roma, rissa al cimitero Flaminio: protesta per la chiusura

«Rivolgo un appello alla sindaca Raggi affinché appronti immediatamente un piano di vaccinazioni. Importante anche le sanificazioni dei mezzi e le dotazioni dei dispositivi di protezione oltre che l’utilizzo di tamponi antigienici volontari per tutto il personale al fine di evitare che, a causa di ritardi o mancanze a pagarne le conseguenze siano i lavoratori che, per adempiere il proprio dovere, stanno rischiando la vita» conclude nella nota.