Covid Roma, l'agonia di Diego: 31enne di Ostia ricoverato allo Spallanzani, è gravissimo

Una forma acuta e particolarmente violenta di coronavirus. Per questo sono ore di ansia a Ostia. Sono preoccupanti le condizioni di Diego Gianella, il gestore del pub "Casa Clandestina", locale conosciutissimo a Ostia, sul litorale di Roma.

Diego è giovane, ha 31 anni ed è attualmente ricoverato allo Spallanzani perché positivo al Covid. È gravissimo. L'insufficienza respiratoria provocata dalla polmonite ha raggiunto livelli importanti: Diego quando è arrivato in pronto soccorso già non riusciva a respirare da solo, per questo poco dopo il ricovero è stato sedato e intubato.

Il ragazzo non ha patologie, e pratica sport regolarmente. Un caso che ha riportato alla ribalta la violenza di questo virus.

