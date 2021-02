Sardegna zona arancione, Umbria, Trento e Bolzano rosso scuro nella mappa Ue

Covid, Sardegna zona arancione come la Val d'Aosta nella mappa Ue, mentre restano rosso scuro Umbria, Trento e Bolzano. L'Umbria e le province autonome di Trento e di Bolzano, dunque, restano le uniche aree italiane ad alta incidenza di contagi da Covid 19, in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Sardegna arancione

La situazione non è cambiata dalla settimana scorsa, fatta eccezione per la Sardegna che si aggiunge alla Val d'Aosta come uniche regioni arancioni. Nel resto d'Europa, il rosso scuro continua a coprire buona parte della Penisola iberica, il Sud della Francia, le regioni slovene al confine con l'Italia, la Cechia, le aree limitrofe di Slovacchia e Germania, Lettonia, Estonia,Svezia meridionale.

Ultimo aggiornamento: 16:15

