«Ho il Covid, sto in ferie un'altra settimana». Poi muore in tre giorni a 46 anni: lascia moglie e 3 figli

Un padre di tre figli è morto di Covid: il giorno prima scherzato su Facebook dicendo di avere «un'altra settimana di ferie» quando è risultato positivo al virus. Kevin Woolley, 42 anni, ha scoperto di aver contratto il Covid-19 il 3 gennaio, ore dopo aver pubblicato un aggiornamento su Facebook in cui descriveva di avere una brutta tosse che lo teneva sveglio. «La peggiore notte di sempre ieri sera».

L'autista di autobus Stagecoach, che non aveva condizioni di salute precarie, ha poi condiviso un secondo aggiornamento il giorno prima di morire, scrivendo: «Un'altra settimana di ferie allora. Almeno so che non ero solo una ragazzina con un raffreddore!». Woolley è stato successivamente trovato privo di sensi dalla sua compagna Carol nella loro casa di Abercynon, nel Galles, il 4 gennaio.

Il fratello di Woolley, Stuart, 46 anni, ha detto che il rapido deterioramento delle condizioni di Kevin è stato uno choc per la famiglia. «Viaggio per il paese, vedo persone che infrangono le regole tutto il tempo - persone senza mascherine, con mascherine sotto il naso, ed è così frustrante. Fate attenzione al coronavirus».

«Kevin non aveva malattie di fondo conosciute - ha raccontato il fratello - andava in palestra e amava tantissimo andare a pesca: per quanto ne so non c'era nulla di particolare e l'autopsia non ha detto altro. Mi aveva contattato il giorno prima del test chiedendomi quali fossero i miei sintomi», spiegato ancora il fratello al Daily Mail, perché in passato era stato positivo. «Tosse e catarro - la sua risposta e perdita di appetito. In precedenza avevo avuto il coronavirus e nella chat di famiglia ho spiegato che ti mette fuori combattimento. Poi mi sono ripreso». Kevin aveva fatto il suo test il 1 ° gennaio, i risultati il ​​3 gennaio ed è morto la mattina del 4 gennaio. «Siamo rimasti senza parole», ha detto alla fine il fratello.

Woolley, originario di Wattsville, vicino a Risca, lascia i suoi tre figli, Joshua 15, Ffion, 14 anni, e il suo figlio minore Oscar, 7, dal suo precedente matrimonio. Secondo suo fratello, era molto amato dai suoi colleghi di lavoro e dagli amici della pesca. «Gli piaceva giocare a calcio quando era più giovane ma poi, negli ultimi anni, la pesca ha preso il sopravvento sulla sua vita».

