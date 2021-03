Terni, bimbo di due anni ricoverato con la mamma: è allarme variante

E' allarme varianti a Terni. «Un bimbo di due anni è ricoverato con la mamma da sabato». Lo ha detto il sindaco Leonardo Latini in apertura del Consiglio comunale. «Al Santa Maria è ricoveto anche un ragazzo di 14 anni», altro esempio che ha fatto Latini per spiegare che «la situazione è difficile» a casua «delle varianti». Una diffusione, quella delle varianti, che nel giro di una sola settimana «ha inciso con un più 193%», ha sottolineato Latini. Il primo cittadino ha poi comunicato i dati che riguardano la diffusione del virus nelle scuole. Dalle due classi in insolamento che si sono registrate nell'ultima settimana di febbraio si è passati alle 29 attuali.

A Terni la Regione non ha ancora ufficializzato la presenza delle varianti del virus: la notizia è stata data nei giorni scorsi dal Messaggero, specificando che nei tamponi analizzati all'Istituto superiore di sanità provenienti da Terni erano stati trovatei tre tipi di varianti: l'inglese, la brasiliana e la spagnola.

Secondo quanto appreso dal Messaggero Terni la variante inglese risulta essere quella prevalente (il 70% dei positivi), seguita dalla brasiliana (20%) e dalla spagnola (10%). Anche se non si esclude che nel frattempo possano essere arrivate nella capitale dell'acciaio altre mutazioni del virus. Il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Terni, Giuseppe Donzelli, aveva definito quei dati superati. Riferiti a campioni inviati più di un mese fa all'Iss. «Quindi da ripetere, per fotografare la situazione attuale, ricordando che per processare i tamponi l'Istituto Superiore di Sanità impiega dieci giorni e non quaranta». I sindacati hanno fortemente criticato i ritardi con cui si è venuto a sapere della presenza di varianti all'ospedale Santa Maria, peraltro non da fonti istituzionali.

