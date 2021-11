Covid, una petizione per proteggere bambini e adolescenti

Proteggere i bambini dai danni causati dall'emergenza coronavirus. Questo l'obiettivo della raccolta di firme promossa online da genitori, studenti e insegnanti impegnati al di là dei confini nazionali in una riflessione sulle «problematiche che hanno colpito i bimbi e gli adolescenti a causa della pandemia e delle misure restrittive che hanno - e continuano ad avere - esiti deleteri». In quattromila hanno aderito finora.

«La petizione al momento è stata diffusa in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Australia, Canada, Stati Uniti, Messico, Perù. Ma il progetto prevede di coinvolgere tutti i continenti», spiega l'avvocatessa e madre Paola Emblema, sostenitrice dell'iniziativa nell'ambito della rete nazionale "Scuola in Presenza", che si è costituita nel 2020. E, sin dal nome, rende chiara la volontà di contrastare la chiusura delle scuole e la didattica a distanza. «In seconda battuta si è aggiunta l'iniziativa nel difendere i minori e gli studenti universitari da discriminazioni e disagi psicologici degli ultimi due anni». In qualsiasi forma. «Sono infatti i bambini, gli adolescenti e i giovani che hanno pagato il prezzo più alto, e purtroppo continuano a pagarlo», conclude Emblema.