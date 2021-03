Turismo, Garavaglia a Sorrento: «Estate? Come l'anno scorso, faremo le vacanze in Italia»

«L'estate? Bisogna accelerare sui vaccini, questo è un punto chiave, però bisogna anche essere pragmaticamente ottimisti. Anche l'estate scorsa si è riusciti comunque a fare un pò di vacanza, chiaramente più turismo italiano, Italia su Italia. Confidiamo che si possa ripetere quello che è successo l'anno scorso». Lo ha detto Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, a Sorrento per partecipare agli Stati generali del Turismo. «L'importante è poi proseguire nel piano vaccinale in modo che poi quando si è ripartiti non ci si ferma più», ha aggiunto Garavaglia.

«Il turismo è il pezzo dell'economia che riparte prima, quindi l'industria del turismo va tutelata adesso perché poi, appena ci sono le condizioni, possa ripartire al 100% e anche di più», ha detto ancora il ministro: «C'è una grande voglia di Italia nel mondo e noi dobbiamo essere pronti a intercettarla».

Ultimo aggiornamento: 12:39

