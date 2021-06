Orientarsi nel caos dei vaccini. Domande e risposte in merito ai dubbi, tanti, sorti in queste settimane. Siamo procedendo bene, l’uscita dal tunnel buio della pandemia è prossima oppure no? Potremo dire addio alla mascherina, simbolo di questi due anni di sacrifici e promesse? Un po’ di chiarezza sulle questioni più dibattute alla vigilia del cambio di colore.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati