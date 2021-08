Covid: dei 31 ricoverati in tutta l'Umbria «l'82% non ha copertura vaccinale»

PERUGIA - Quindici a Perugia, sedici a Terni di cui uno in terapeia intensiva: resta immutata per il secondo giorno consecutivo la situazione dei ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria. Rimangono infatti 31, uno dei quali in terapia intensiva in base ai dati aggiornati dalla Regione al 12 agosto. Nell’ultimo giorno sono emersi 158 nuovi postivi e 113 guariti mentre non si registrano nuovi morti per il virus. Gli attualmente positivi salgono a 2.167, 45 in più del giorno precedente. Sono stati analizzati 2.081 tamponi e 3.209 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,98 per cento (era 2,49 mercoledì ma al 3,13 lo stesso giorno della scorsa settimana).

La notizia però è ulteriore: dei 31 ricoverati, l’82% non ha infatti una copertura «efficace» o non è vaccinato. È quanto emerge dall’aggiornamento settimanale sull’epidemia. I soggetti ricoverati con ciclo completo di vaccinazione - è stato spiegato - hanno una età media di 72 anni. «Il fatto che non ci sia, al momento, una crescita esponenziale repentina dei casi, che il rapporto fra i casi e gli indicatori di gravità si mantenga in una zona di non allerta e che l’infezione e la malattia si concentrano prevalentemente nei non vaccinati, fa ragionevolmente pensare che la vaccinazione, ormai consistente su gran parte della popolazione vaccinabile, rallenti fortemente sia la diffusione sia soprattutto la gravità della malattia» ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, a commento dei dati elaborati da Carla Bietta e Marco Cristofori del Nucleo epidemiologico regionale.