Covid Veneto, bollettino: boom di casi, 445 contagi in 24 ore e 5 morti

Covid, il Veneto registra oggi un boom di casi, 445 contagi in 24 ore. Impennata di nuovi casi di Coronavirus in Veneto, dunque, e con i 445 nuovi contagi il totale dei casi sale a 27.896 dall'inizio dell'epidemia. Ci sono anche 5 vittime rispetto a ieri (sono 2.183 i morti complessivi). Lo afferma il bollettino della Regione.



L'andamento dei contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in Italia è sicuramente migliore rispetto al trend che si registra in altri Paesi europei. Ma il momento è delicato e "io non solo rilassato per niente, lo posso dire con doverosa franchezza", confessa Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, intervenuto a "Buongiornò su SkyTg24".