Covid Veneto, il bollettino di oggi 20 febbraio 2021: nuovo balzo dei contagi (+1.244), mai così tanti dal 27 gennaio

Veneto, il bollettino di oggi 20 febbraio 2021 segnala un brusco balzo in avanti nei contagi giornalieri: si registrano, infatti, 1.244 casi di positività al Covid in 24 ore. Per trovare un dato più alto bisogna tornare al 27 gennaio, quando furono segnalati 2.385 nuovi casi. Il report della Regione segnala anche 18 vittime in più rispetto a ieri, a conferma di un trend dei decessi che continua ad abbassarsi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 325.789, quello dei morti a 9.701. Scende anche il dato dei ricoveri ospedalieri: nei normali reparti medici si trovano oggi 1.211 malati Covid (-30); resta stabile infine il numero dei pazienti in terapia intensiva, 133.

